Гендиректор «СКА Арены»: собрали лучшие технологии со всего мира. Вишенка на торте — парк
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Гендиректор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский рассказал о создании парка у нового стадиона петербургского клуба.
«Мы собирали лучшие технологии со всего мира. Главное – должно быть комфортабельно, удобно. Вишенка на торте – парк, он будет открыт 24 часа для всех. Мы хотели показать магию цветения весны-лета с переходом в осень. На прошлой неделе начали разработку парка. Он будет сделан по лучшим мировым стандартам. Абсолютно для всех горожан. Облик стадиона – футуризм, стиль XXI века. Рядом – градостроительная застройка», – цитирует Сватковского 78.ru.
«СКА Арена» станет самой вместительной в мире хоккейной площадкой: ледовый дворец будет вмещать 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах и 23 тыс.— на концертно-развлекательных шоу.
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