Андрей Сафронов раскритиковал запрет НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов прокомментировал, решение НХЛ не разрешать российским игрокам привезти Кубок Стэнли.



«Хотел бы начать с такой фразы, что спорт должен быть вне политики. Это, я думаю, абсолютно неправильное решение по одной простой причине: есть победа, есть традиции, и эти традиции ломать, запрещать и прекращать абсолютно неправильно.



Ребята добиваются результата, ребята становятся чемпионами, и, образно говоря, в Швецию, в Финляндию, в Германию привозить можно, а в Россию нельзя.



Опять же это странное решение, и очень странно, что спорт смешали с политикой и видят всё в одном целом. Даже во времена холодной войны спорт всегда был вне политики. Был прецедент в 80-м году, когда многие капиталистические по тем временам страны не поехали на московскую Олимпиаду, обсуждал и осуждал тот поступок американцев, англичан и западных немцев весь мир. И всё-таки после этого были нормальные отношения.



Просто стыдно, обидно, но нас сегодня вычеркнули из праздника спортивной жизни, хотя это абсолютно неправильно, без России не может быть большого спорта ни в одном виде спорта, как бы каламбурно это ни звучало.



При этом от российских игроков в НХЛ отказываться не стали? Знаете, есть такая поговорка: «Не съем, так понадкусываю». Знаете, не отказались, но хоть здесь-то наврежу», – цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт.ру».