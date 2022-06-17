«Вегас» обменял Евгения Дадонова в «Монреаль», получив взамен Ши Уэбера

Пресс-служба клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» на официальном сайте объявила о переходе 33-летнего российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс», а в обратном направлении проследует 36-летний канадский защитник Ши Уэбер.

Напомним, перед дедлайном в прошлом регулярном чемпионате НХЛ Дадонова обменивали в «Анахайм Дакс», однако затем сделка была аннулирована лигой, так как в контракте Евгения содержался пункт о запрете обмена в эту команду.

Напомним, трёхлетний контракт Дадонова истекает по окончании сезона-2022/2023. Согласно ему, он зарабатывает $ 5 млн в год. В прошедшем сезоне Евгений принял участие в 78 матчах за «Вегас», в которых отметился 43 (20+23) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+4».

Ши Уэбер же полностью пропустил прошлый сезон из-за травм. Его 14-летний контракт на общую сумму в $ 110 млн ($ 7,8 млн в год) истекает в 2026 году.

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