В «Монреале» высказались о переходе Евгения Дадонова из «Вегаса»

52-летний канадский функционер Кент Хьюз, являющийся генеральным менеджером «Монреаль Канадиенс», высказался о переходе в команду 33-летнего российского нападающего Евгения Дадонова, ранее выступавшего за «Вегас Голден Найтс». В обратном направлении проследовал 36-летний защитник Ши Уэбер.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Ши Уэбера за всё, что он сделал для «Монреаль Канадиенс». Он был не только исключительным хоккеистом, который играл, даже несмотря на серьёзные травмы, в попытке вернуть Кубок Стэнли в Монреаль. Уэбер был великим лидером, который будет оказывать положительное влияние на нашу команду и за её пределами.

Я также хочу поприветствовать Евгения Дадонова в нашей организации. Он талантливый форвард, который с самого начала своей карьеры добивался успеха на всех уровнях», — приводит слова Хьюза пресс-служба «Монреаля».

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