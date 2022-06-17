«Уверены?» В «Анахайме» отреагировали на обмен Евгения Дадонова из «Вегаса» в «Монреаль»

Пресс-служба клуба НХЛ «Анахайм Дакс» в «Твиттере» отреагировала на обмен 33-летнего российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс» в «Монреаль Канадиенс». В обратном направлении же проследовал 36-летний канадский защитник Ши Уэбер.

«Уверены?» — гласит сообщение «Анахайма» к новости об обмене.

Напомним, перед дедлайном в прошлом регулярном чемпионате НХЛ Дадонова обменивали в «Анахайм Дакс», однако затем сделка была аннулирована лигой, так как в контракте Евгения содержался пункт о запрете обмена в эту команду.

Трёхлетний контракт Дадонова истекает по окончании сезона-2022/2023. Согласно ему, он зарабатывает $ 5 млн в год. В прошедшем сезоне Евгений принял участие в 78 матчах за «Вегас», в которых отметился 43 (20+23) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+4».

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