«Тампа» продлила контракт с защитником Дэем, дебютировавшим в текущем сезоне НХЛ
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» на официальном сайте сообщила о продлении контракта с защитником Шоном Дэем.
Отмечается, что двустороннее соглашение с 24-летним хоккеистом заключено сроком на один год. Зарплата в Национальной хоккейной лиге составит $ 750 тыс., в АХЛ – $ 200 тыс. Гарантированная сумма за сезон – $ 225 тыс.
В текущем сезоне Дэй дебютировал в НХЛ, приняв участие в двух встречах «Тампы» в регулярном чемпионате. В Американской хоккейной лиге на его счету 69 матчей, в которых он набрал 40 (8+32) баллов при показателе полезности «+8». Он стал четвёртым бомбардиром «Сиракьюз Кранч» в сезоне.
Напомним, «Тампа» в финале Кубка Стэнли — 2022 встречается с «Колорадо Эвеланш». Счёт в серии — 1-0 в пользу «лавин».
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