«Рейнджерс» продлили контракт с Бле. Форвард провёл 14 матчей в сезоне из-за травмы

«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с нападающим Сэмми Бле, сообщает CapFriendly.



Отмечается, что соглашение с 26-летним форвардом заключено сроком на один год, зарплата составит $ 1,525 млн. Напомним, Бле стал игроком «синерубашечников» в результате обмена с «Сент-Луис Блюз» летом 2021 года, по которому в состав «блюзменов» отправился российский форвард Павел Бучневич.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Бле принял участие в 14 матчах, набрав 4 (0+4) очка при показателе полезности «+3». В ноябре 2021 года форвард выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки.



Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на счету Бле 133 матча, он набрал 39 (17+22) очков. В Кубке Стэнли он провёл 27 игр, заработав 8 (3+5) баллов.