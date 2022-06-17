Генменеджер «Монреаля» рассказал о причинах обмена Уэбера в «Вегас» на Дадонова

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз прокомментировал обмен Ши Уэбера в «Вегас Голден Найтс» на Евгения Дадонова, а также поблагодарил за игру бывшего капитана «Хабс».
«Эта сделка поможет обоим клубам. Это даёт «Вегасу» необходимую им гибкость. Нам этот обмен поможет в будущем, если будет необходимо. Кроме того, мы привлекаем игрока, который может нам помочь в атаке. Ожидаю, что в ближайшие годы нам тоже нужна будет гибкость в ситуации с потолком. Посмотрим, что произойдёт. Но думаю, что Дадонов может помочь нам в следующем сезоне.
Если бы я думал, что Уэбер вернётся в ближайшее время, мы бы не обменяли его контракт. Мы всегда исходили из предположения, что травмы Ши не позволят ему вернуться в игру. Я бы хотел поблагодарить его за то время, которое он провёл в «Монреале». Он был не только отличным игроком, выступавшим с серьёзными травмами в попытке вернуть Кубок Стэнли в Монреаль, но и прекрасным лидером.
С самого первого дня, когда я взялся за эту работу, меня спросили, будет ли у команды капитан, и я думаю, что да», — цитирует Хьюза официальный сайт НХЛ.
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