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С. Фёдоров рассказал, как ЦСКА удалось совершить камбэк с 1-3 в финале КХЛ с «Магниткой»

С. Фёдоров рассказал, как ЦСКА удалось совершить камбэк с 1-3 в финале КХЛ с «Магниткой»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением, за счёт чего армейцам удалось отыграться в финальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом» со счёта 1-3.

«Конечно, есть определённые мысли о победе в Кубке Гагарина, но это прежде всего — командная победа, клубная победа. Много ингредиентов сложилось в одно целое, и, конечно, помог характер ЦСКА, всех ребят, которые участвовали в плей-офф.

Как удалось совершить камбэк с 1-3 в финале? Одним словом тут не ответить. Хочу сказать, что у нас тоже был достаточно опытный тренерский штаб, который мне помогал. Мы делали определённые вещи, всегда готовились в штатном режиме. Да, неудачно сыграли два домашних матча: конечно, мы не рассчитывали на 0:4 и 0:1. Но после четвёртой встречи серии я почувствовал, что у нас есть достаточно хороший плацдарм, с которого мы можем двигаться только вперёд. Удалось подстроить под это мотивационную подготовку, а в плане хоккея — мы готовились в штатном режиме. На мой взгляд, и тренерский штаб, и ребята продолжали верить в ту систему игры, которую мы старались отшлифовать весь сезон.

Не сказал бы, что «Металлург» достиг потолка, выиграв два матча на выезде. Однако мне тогда показалось (и я поделился своими мыслями с командой), что, проиграв 0:1 в четвёртом матче, мы не только сделали шаг вперёд, но и поняли нашего соперника, поняли, как играть против него. Ребята правильно отреагировали, им удалось поверить в нашу систему, которую мы предложили уже в Магнитогорске во время пятой встречи», — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полное интервью читайте на «Чемпионате»:

«Моё видение хоккея нравится любому игроку». Откровенный разговор с легендарным Фёдоровым «Моё видение хоккея нравится любому игроку». Откровенный разговор с легендарным Фёдоровым
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