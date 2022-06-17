С. Фёдоров: не было иллюзий, что советский хоккей можно сразу внедрить в современный ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал об эмоциях от назначения на пост летом 2021 года, а также о внедрении советского стиля хоккея в игру армейцев.
«Неоднозначно можно говорить о периоде, когда меня назначили главным тренером ЦСКА… Неожиданно было — это сто процентов. Не ожидал такого поворота событий, такого доверия от Наблюдательного совета клуба и его председателя – Игоря Ивановича Сечина, особенно за 2-3 дня до начала межсезонья. Но я принял этот вызов и начал свою деятельность, засучив рукава.
Разговоры о советском хоккее при моём назначении? Не имея тренерского опыта, тогда я высказывался о том хоккее, в который сам играл под руководством Виктора Васильевича Тихонова. У меня не было иллюзий, что тот хоккей, в который играли советская сборная и советский ЦСКА, можно внедрить за один сезон в наш клуб сегодняшних времён. Но моё видение стиля, мне кажется, нравится любому хоккеисту, который любит играть агрессивно, держать инициативу в руках, любит бороться с шайбой и за шайбу и, конечно, любит забивать голы», — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Полное интервью читайте на «Чемпионате»:
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