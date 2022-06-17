«Просто был рад, что мы с ребятами неплохо выглядим на фото». С. Фёдоров — о критике

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о критике по ходу прошедшего сезона КХЛ.
«ЦСКА начал сезон, имея 10 игроков основного состава в лазарете. Мы играли двумя звеньями из ВХЛ, где трудились сначала Владимир Чебатуркин, а затем Егор Михайлов. Они провели великолепную работу, и ребята, придя в ЦСКА, адаптировались в кратчайшие сроки.
Вы поймите, в первые 2-2,5 месяца регулярки реально с десяток игроков было за бортиком, они не могли нам помочь. Поэтому, конечно, на скаку запрыгнуть на лошадь не удалось, это очень сложно, для этого надо тренироваться с утра до вечера. Однако график игр интенсивный, у нас иногда не получалось забивать голы, когда нужно. На это были определённые причины, о которых я не буду говорить, но и так понятно, что играли совершенно другие парни, которые готовились в ВХЛ. И тем не менее мы выровняли ситуацию, держались в четвёрке в своей конференции. Благодаря парням, которые быстро реагировали на новых партнёров, мы смогли кое-что сделать. У нас было много опытных игроков.
Как относился к критике в СМИ? Поначалу, конечно, что-то просачивалось, но потом я понял, как эта система работает: не вся информация пишется по факту, где-то она специально преподносится в негативном ключе. С тех пор я не особо даже включался, чтобы что-то узнать или прочитать. Просто смотрел на фотографии в статьях и был рад тому, что мы неплохо выглядим на скамейке с ребятами», — сказал Фёдоров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Полное интервью читайте на «Чемпионате»:
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