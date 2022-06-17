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«Тампа» не может выиграть всю серию за один матч». Купер — о финале с «Колорадо»

«Тампа» не может выиграть всю серию за один матч». Купер — о финале с «Колорадо»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о ходе финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (0-1).

«Мы думаем о победе в серии. Речь не о победе в первой игре. Хотели бы мы побеждать в каждой игре? Безусловно. Но главное — выигрыш серии. Да, поражение в первом матче — это плохо. Но давайте перевернём страницу и посмотрим, сможем ли мы выиграть во второй игре.

Если бы это была серия до трёх побед, тогда, возможно, наши эмоции были бы немного другими. Но это серия до четырёх побед. Мы не можем выиграть всю серию за один матч, соперник действительно хорош», — цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Напомним, второй матч серии пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.

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