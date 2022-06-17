Экс-губернатор Теннесси близок к покупке «Нэшвилла». Его состояние — около $ 2,3 млрд

Бывший губернатор штата Теннесси Билл Хэслем близок к покупке «Нэшвилл Предаторз», сообщает Sportico.



Отмечается, что группа владельцев «хищников», возглавляемая Гербертом Фричем, близка к продаже команды. Текущая стоимость клуба оценивается в $ 680 млн, сумма сделки не сообщается.



Фрич занял пост председателя совета директоров Predators Holding LLC в 2019 году. Франшиза «Нэшвилла» была приобретена компанией в 2007 году за $ 193 млн.



Хэслем был губернатором штата Теннесси от Республиканской партии с 2011 по 2019 год. Forbes в настоящий момент оценивает его состояние в $ 2,3 млрд. Хэслем также выступает в качестве совладельца бейсбольной команды низшей лиги «Теннесси Смоукис». Его брат Джимми и невестка Сьюзен – владельцы клуба НФЛ «Кливленд Браунс».