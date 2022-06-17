«Амур» сообщил о заключении контрактов с двумя защитниками

Защитники Глеб Корягин и Павел Турбин подписали контракты с хабаровским «Амуром», сообщает пресс-служба клуба.
Корягин стал игроком клуба летом 2018 года. В составе «тигров» провёл 152 матча, набрал 23 (6+17) очка. Турбин присоединился к «Амуру» в июле 2017 года в результате обмена. За время выступления за хабаровскую команду в активе хоккеиста 165 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ, в которых он набрал 29 (7+22) очков. Прошлый сезон Турбин провёл в нижегородском «Торпедо», сыграл 22 матча, сделал результативную передачу.
«Возможности Павла нам очень хорошо известны. В сезонах-2019/2020 и 2020/2021 в «Амуре» он зарекомендовал себя как надёжный защитник, который хорошо читает игру, любит силовой хоккей и к тому же обладает очень хорошим броском от синей линии.
Я бы не стал говорить, что его переезд в «Торпедо» был ошибкой, но очевидно, что игровой стиль нижегородцев ему не подошёл. Уверен, что в Хабаровске Павел вернётся на свой уровень и усилит оборонительную линию команды», — заявил генменеджер «Амура» Вадим Покотило.
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