«Трактор» заключил новый контракт с форвардом Никитой Тертышным

Пресс-служба челябинского «Трактора» сообщила о подписании нового контракта с форвардом Никитой Тертышным.



Новое соглашение с 24-летним форвардом действует до конца сезона-2023/2024.⠀



В прошедшем сезоне Тертышный провёл за «Трактор» 64 игры, забросил 25 шайб и отдал 18 голевых передач при показателе полезности «+23». Вместе с командой нападающий завоевал бронзовые медали чемпионата КХЛ — 2021/2022.⠀



«Такие креативные игроки с особым мышлением, как Никита, всегда ценились на рынке, а в нынешней ситуации их значение для команды только возрастёт. Рассчитываем, что в нынешнем сезоне Тертышный станет полноценным лидером «Трактора» как на льду, так и вне его. Он уже стал любимцем болельщиков и журналистов, причём не только в Челябинске, но и в других городах. Приятно, что хоккейная династия Тертышных продолжает свой путь в клубе, выступая на самом высоком уровне», — заявил гендиректор «Трактора» Иван Савин.⠀