Фетисов: наших детей сегодня учат канадские фигуристы. Нужно найти свой российский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о развитии российского хоккея в период санкций.



«Всё, что надо, это вложиться в развитие детского спорта. В том же хоккее куча проблем, которые требуют переосмысления. Наладить систему соревнований внутри страны. У нас в своё время было спартакиадное движение молодёжи, студентов. Ты не можешь стать олимпийским чемпионом, чемпионом мира, не став чемпионом двора. Дайте возможность отыскивать таланты. Думаю, что всё вернется на круги своя. Провести серьёзную работу по переаттестации кадров – от детских тренеров до тренеров, которые работают с элитными спортсменами. Возродить школу тренеров по игровым видам спорта.



Хоккей – дорогой вид спорта. Это дискриминирует детишек. Купите форму, чтобы это не было спортом для богатых. Ты получишь благодарность от людей. Нам в своё время в ЖЭКе выдали форму. Она была неудобная, неуклюжая, но я её получил. Государство дало мне возможность познакомиться с хоккеем, дало мне клюшку, коньки, организатора, который вовлекал нас в систему соревнований «Золотая шайба». Почему это не сделать сейчас основой?



Перестать нацеливать наших детей на результат. Пускай они получают радость от того, что происходит в мире спорта. А не нацеливать их на большие контракты в 8-9-летнем возрасте, тренируя их семь дней в неделю. Это безобразие. Мы лишаем ребёнка детства. Мы не даём ему возможности познакомиться с другими радостями жизни, с другими видами спорта, с другими активностями.



Наших детей сегодня учат канадские фигуристы. Мы играем по финской системе, хотя у нас всегда был свой путь. Нам нужно найти свой российский хоккей. Он всегда отличался креативностью, был недосягаем для других. Эта тема тоже требует сегодня времени и большой работы. Нельзя опускать руки. Надо искать путь в будущее», – цитирует Фетисова «Комсомольская правда».