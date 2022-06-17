Глава КХЛ рассказал о предложении ФХР разделить команды на 2 группы в предстоящем сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что Федерация хоккея России предложила лиге деление команд на две группы — «сильных» и «слабых» в предстоящем сезоне с 70 играми в регулярном чемпионате.



«КХЛ направила в ФХР на согласование структуру календаря на сезон 2022/2023 в мае. Каждая команда в регулярном чемпионате должна провести 68 матчей, всего игровых дней 166 с одной паузой в декабре под Кубок Первого канала. Проведение комфортного плей-офф для команд, то есть с играми через день, в период с 1 марта по 29 апреля.



Ответ от ФХР был получен в июне, где предлагается деление команд по спортивному рейтингу на две группы с разным количеством команд на «сильных» и «слабых» с количеством 70 игр в регулярном чемпионате.



Мы считаем, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учёта мнений всех клубов нельзя. Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушит спортивный принцип. Отказ от учёта географического местонахождения клубов увеличит затраты на авиаперелёты, так как вырастет их количество.



Лига с середины марта ведёт диалог с авиакомпаниями и клубами по вопросам организации перелётов в следующем сезоне, и отсутствие календаря и лётной схемы может негативно сказаться на ситуации с логистикой. Для проведения комфортного, равномерного и ритмичного календаря на 70 матчей для каждой команды необходимо иметь как минимум 170-175 игровых дней, в противном случае придётся проводить большое количество сдвоенных и спаренных матчей, и длинные серии матчей через день.



Сейчас важно как можно быстрее согласовать структуру проведения нового сезона, чтобы избежать логистических и организационных сложностей, с которыми могут столкнуться клубы и лига», — цитирует Морозова «РБК Спорт».

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