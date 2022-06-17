Актёр «Молодёжки»: хоккей — прикольная история, но только для сериала, не более

Актёр Влад Канопка, снимавшийся в сериале «Молодёжка», рассказал о своём отношении к хоккею.
«После «Молодёжки» не слежу за хоккеем. Смотрю только на уровне сборных. Продолжать играть после съёмок тоже не хотелось, мне футбол больше нравится. Хоккей – прикольная история, но только для сериала, не более. До начала первого сезона (и следующих тоже) было два-три месяца тренировок по три раза в неделю. Они проходили в Красногорске в «Снежкоме». Никто из актёров особо не умел кататься, поэтому во время съёмок и на льду тоже продолжали учиться.
За три месяца мы так накатали, что уже можно было стоять на коньках и думать только об актёрской игре. Весь хоккей, конечно, дублёры делали, но уже к третьему сезону мы более-менее на коньках стояли. Кто не умел кататься, снимались только в крупных планах, а на общих и средних уже дублёры выступали», — сказал Канопка в интервью «Чемпионату».
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