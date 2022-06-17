Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это маразм, больше сказать нечего». Жамнов — о запрете НХЛ привезти Кубок Стэнли в Россию

«Это маразм, больше сказать нечего». Жамнов — о запрете НХЛ привезти Кубок Стэнли в Россию
Комментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги запретить российским игрокам привезти Кубок Стэнли на родину.

«Как я могу к этому относиться? Решение принимает НХЛ. Я считаю, что это маразм, больше сказать нечего. У кого больше шансов выиграть Кубок Стэнли – у Василевского, Сергачёва и Кучерова или у Ничушкина? Перед финалом оценивал шансы как 50 на 50, после первого матча мнение не поменял», — приводят слова Жамнова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли — 2022 встречаются «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Счёт — 1-0 в пользу «лавин». Второй матч серии состоится на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он пройдёт в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.

Лицемеры. НХЛ слабó отказаться от русских, но Кубок Стэнли в Россию не пускают Лицемеры. НХЛ слабó отказаться от русских, но Кубок Стэнли в Россию не пускают
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022