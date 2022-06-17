«Это маразм, больше сказать нечего». Жамнов — о запрете НХЛ привезти Кубок Стэнли в Россию

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги запретить российским игрокам привезти Кубок Стэнли на родину.



«Как я могу к этому относиться? Решение принимает НХЛ. Я считаю, что это маразм, больше сказать нечего. У кого больше шансов выиграть Кубок Стэнли – у Василевского, Сергачёва и Кучерова или у Ничушкина? Перед финалом оценивал шансы как 50 на 50, после первого матча мнение не поменял», — приводят слова Жамнова «РИА Новости Спорт».



Напомним, в финальной серии Кубка Стэнли — 2022 встречаются «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Счёт — 1-0 в пользу «лавин». Второй матч серии состоится на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он пройдёт в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало – в 3:00 мск.