Бывший игрок «Коламбуса» — о назначении Тортореллы: помолимся за игроков «Филадельфии»

Бывший игрок «Коламбус Блю Джекетс» Брэндон Дубински на своей странице в «Твиттере» иронично прокомментировал назначение 63-летнего специалиста Джона Тортореллы на пост главного тренера «Филадельфии Флайерз».
«Помолимся за игроков «Филадельфии», — говорится в сообщении.
Напомним, 63-летний специалист ранее возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Специалист пересекался с Дубински в «Рейнджерс» (с 2008-го по 2012-й), а также в «Коламбусе» (с 2015-го по 2019-й).
Торторелла завоевал Кубок Стэнли с «Тампой» в 2004 году, также он дважды признавался лучшим тренером года.
Отметим, что Торторелла – последний тренер, команде которого удалось выиграть серию плей-офф у «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2019 году его «Коламбус» победил «Тампу» в первом раунде. С тех пор «Тампа» ни разу не проигрывала в сериях.
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