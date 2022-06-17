«Ничушкин заработал немного денег». The Athletic — о решающем пасе в финале Кубка Стэнли

Авторитетное издание The Athletic прокомментировало игру российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ). В этой встрече форвард набрал 2 (1+1) очка, в том числе отдав результативную передачу в овертайме.
«Валерий Ничушкин, который станет неограниченно свободным агентом после сезона, заработал немного денег в первом матче. Он нанёс шесть бросков по воротам, один из которых попал точно в цель, а ещё раз Вэл стрельнул в перекладину. Его отличный прессинг также привёл к решающему голевому моменту «Колорадо» в овертайме, и он отдал ловкую передачу на Андре Бураковски, принеся победу в матче», — говорится в сообщении.
Для Ничушкина текущий плей-офф — самый результативный в карьере. В 15 матчах Валерий набрал 11 (6+5) очков.
Столько же результативных баллов у него было за предыдущие 42 встречи в розыгрышах Кубка Стэнли. При этом больше девяти очков за один плей-офф форвард не набирал даже в КХЛ. Контракт хоккеиста с «Колорадо» истекает по завершении сезона-2021/2022.
- 17 июня 2022
-
18:34
-
18:22
-
17:53
-
17:21
-
17:04
-
16:44
-
16:10
-
15:20
-
14:42
-
14:00
-
13:54
-
13:36
-
12:45
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:15
-
09:45
-
09:27
-
09:20
-
08:51
-
08:16
-
02:19
-
02:08
-
01:44
-
01:20
- 16 июня 2022
-
23:52
-
23:00
-
21:59
-
20:46
-
19:50
-
18:38