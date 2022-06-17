«Ничушкин заработал немного денег». The Athletic — о решающем пасе в финале Кубка Стэнли

Авторитетное издание The Athletic прокомментировало игру российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ). В этой встрече форвард набрал 2 (1+1) очка, в том числе отдав результативную передачу в овертайме.

«Валерий Ничушкин, который станет неограниченно свободным агентом после сезона, заработал немного денег в первом матче. Он нанёс шесть бросков по воротам, один из которых попал точно в цель, а ещё раз Вэл стрельнул в перекладину. Его отличный прессинг также привёл к решающему голевому моменту «Колорадо» в овертайме, и он отдал ловкую передачу на Андре Бураковски, принеся победу в матче», — говорится в сообщении.

Для Ничушкина текущий плей-офф — самый результативный в карьере. В 15 матчах Валерий набрал 11 (6+5) очков.



Столько же результативных баллов у него было за предыдущие 42 встречи в розыгрышах Кубка Стэнли. При этом больше девяти очков за один плей-офф форвард не набирал даже в КХЛ. Контракт хоккеиста с «Колорадо» истекает по завершении сезона-2021/2022.