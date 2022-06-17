КХЛ объявила о создании турнира 3x3. Он пройдёт во второй половине июня

Континентальная хоккейная лига проведёт тренировочный лагерь и турнир в формате 3x3 с 19 по 30 июня на «Арене Мытищи», в котором примут участие 68 игроков. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

«Турнир стартует 22 и завершится 30 июня. На лёд выйдут настоящие суперзвёзды КХЛ, поэтому восемь команд турнира названы именами созвездий – Centaurus, Dragon, Eridan, Orion, Pegasus, Perseus, Phoenix, Scorpion. В каждой из них заявлено от семи до девяти игроков, включая одного или двух вратарей.



Болельщикам точно будет на кого посмотреть – на турнире КХЛ 3х3 сыграют Сергей Толчинский, Николай Голдобин, Владислав Каменев, Ансель Галимов, Рафаэль Батыршин, главный «Ревизорро» Лиги Андрей Зубарев. В формате «три на три» у игроков куда больше возможностей для творчества на льду, а это значит, что зрителей ждут красивые голы, высокие скорости и яркие перформансы.



Предварительный раунд — по одному матчу в формате «каждый с каждым», четыре первые команды пройдут в полуфинал, остальные разыграют места с пятого по восьмое. Для удобства команд каждая из них будет проводить по одному матчу за один игровой день. Так игроки смогут тренироваться, плавно входить в сезон, восстанавливать и показать красивый хоккей.



В полуфинале первая команда сыграет с четвёртой, вторая — с третьей. Победитель турнира и призёры поделят призовой фонд в 4,5 млн рублей. Чемпионы выиграют 3 млн, серебряные призёры — 1 млн, бронзовые — 500 тыс.



Правила:



Формат турнира и правила ориентированы на яркую игру, красивые комбинации и высокие скорости — площадка, перестроенная специально под турнир — 28х20 метров, три периода по восемь минут «чистого» времени. Если случится ничья, зрители получат дополнительную порцию экшена в виде серии бросков по три для каждой команды (далее — до первого промаха).



Чтобы максимально увеличить темп игры, решено отказаться от вбрасываний после фиксации шайбы вратарём или после гола — в таких ситуациях голкипер должен разыграть её со своими полевыми. При этом никаких помех от атакующей команды — её игроки обязаны отъехать от ворот на три метра. Для динамики хоккея площадка будет разделена только красной линией, поэтому пробросы и «вне игры» здесь невозможны.



Вместо двухминутного удаления за фол арбитры назначат штрафной бросок с преследованием: игроки обороняющейся команды попробуют «достать» бьющего и помешать ему точно исполнить буллит. За двойной малый или больший штраф — два броска (как в баскетболе), первый из которых будет пробиваться без преследования.



Матчи группового этапа пройдут с 22 по 28 июня по четыре встречи в день каждый час начиная с 11:00. 29 июня команды сыграют полуфиналы за 1-4-е и 5-8-е места, а на следующий день проведут решающие матчи. Встречи плей-офф будут начинаться в 16:00 и 19:00», — говорится в сообщении.