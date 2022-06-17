Московское «Динамо» обменяло Петунина в «Северсталь»

Московское «Динамо» и череповецкая «Северсталь» совершили обмен, сообщается на официальном сайте бело-голубых.
В результате сделки в Москву отправился Владислав Кодола, в Череповец — Александр Петунин.
Владислав Кодола родился 25 октября 1996 года. Он является уроженцем Гомеля и выпускником команды из этого же города. Свой путь во взрослом хоккее Кодола начал в «Алмазе», позже перебрался в Северную Америку, где выступал в Хоккейной лиге Онтарио с 2013 по 2015 год. Затем белорусский нападающий выступал только в системе череповецкого клуба, где за всё время карьеры провёл в «Северстали» 239 матчей, набрал 95 (37+58) очков при показателе полезности «+4» и 60 минутах штрафа. В прошедшем сезоне 25-летний форвард провёл 47 встреч в регулярном чемпионате, забросив 12 шайб и отдав 12 результативных передач, в семи встречах плей-офф не отметился баллами за результативность.
Александр Петунин — воспитанник екатеринбургского хоккея и выпускник хоккейной школы «Динамо» им. А. И. Чернышева. В сезоне-2021/2022 он провёл в составе бело-голубых 58 матчей и набрал 15 (4+11) очков с показателем полезности «-3» и 12 минутах штрафа.
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