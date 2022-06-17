В московском «Динамо» объяснили обмен Петунина в «Северсталь» на Кодолу

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал обмен Александра Петунина в «Северсталь» на Владислава Кодолу.

«Владислав Кодола на протяжении трёх сезонов показывает стабильную игру высокого уровня. Способен сыграть нестандартно в атаке, создавать моменты и реализовывать их. Кодола — центральный нападающий, игрок дефицитной позиции на рынке. Один из лучших на своей позиции в команде, о чём и говорит его статистика. Уверены, что он сможет принять этот вызов для себя, выйти на новый уровень игры и принести пользу московскому «Динамо». Что же касается самой сделки, то несколько клубов КХЛ выходили на нас с предложениями об обмене Александра Петунина. «Северсталь» — клуб, который хорошо знаком Александру», — приводит слова Сопина официальный сайт москвичей.