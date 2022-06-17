Разин — об обмене Кодолы в «Динамо»: надеюсь, что учтёт ошибки, на которые ему указывали

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своём телеграм-канале прокомментировал обмен Владислава Кодолы в московское «Динамо» на Александра Петунина.
«Уважаемые болельщики «Северстали», мы совершили громкий обмен в рамках нашего бюджета. Все вы знаете Александра Петунина. В позапрошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром нашей команды. Саша — универсальный нападающий, который может сыграть на любом фланге, а если понадобится, то и в центре! Он играл и забивал и в большинстве, и в меньшинстве. Ему 25 лет, и я считаю, что это идеальный возраст для стабильной игры. Надеюсь и верю, что он ярко проявит себя в нашей команде.
Взамен, к моему большому сожалению, мы отдали Влада Кодолу. Хочу пожелать ему удачи в новом клубе. За последние сезоны он вышел в лидеры «Северстали». Жалко, что не проявил себя в плей-офф. Надеюсь, что учтёт ошибки, на которые мы ему указывали, и выйдет на новый уровень!
Кто же будет играть у нас в центре? Отвечаю: Гуслистов, Бусаров, Калмыков, Абросимов, Подшивалов, а также Суворов и Петунин могут проявить себя на этой позиции. Ещё одного центрального объявим чуть позже. На просмотр приедет Луховской. Плюс у нас «под потолком» остались деньги на ещё одного легионера. Если эти ребята не будут нас устраивать, поищем центра за рубежом», — говорится в сообщении.
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