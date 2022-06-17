Главный тренер «Рейнджерс»: Василевскому не нужно было быть великим в серии с нами

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан высказался об игре российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.
«Несмотря на то что Василевский хорошо играл в нашей серии, ему не нужно было быть великим из-за того, как его команда играла в защите, насколько терпеливо они играли перед ним», — приводит слова Галлана The Athletic.
В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Эвеланш» принимали «Лайтнинг». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме, благодаря чему они открыли счёт в серии — 1-0. Российский вратарь «Тампы» Василевский отразил 34 броска из 38, а его визави и коллега по амплуа из «Колорадо» Кемпер — 20 из 23.
Следующий матч пройдёт также на домашнем льду «Эвеланш» — стадионе «Болл-Арена». Он состоится в ночь на воскресенье, 19 июня. Начало — в 3:00 мск.
- 17 июня 2022
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