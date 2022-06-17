Овечкин со смехом рассказал о Бураковски, забившем победный гол в финале Кубка Стэнли
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о форварде «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски, с которым пересекался в стане «столичных» и который забросил победный гол в овертайме первого матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ). Капитан «Кэпс» при ответе на вопрос взял небольшую паузу и рассмеялся.
«Его все любят. Он весёлый парень, постоянно шутит», — приводит слова Овечкина The Athletic.
Напомним, на второй минуте овертайма первого матча финала Кубка Стэнли с «Тампой» Бураковски забил с паса Валерия Ничушкина и принёс победу «Колорадо» в первой встрече финальной серии.
Второй матч финала между «Колорадо» и «Тампой» пройдёт 19 июня в Денвере, начало – в 3:00 мск.
Комментарии
- 17 июня 2022
-
22:56
-
22:35
-
22:17
-
21:55
-
21:25
-
21:00
-
20:37
-
20:19
-
20:00
-
19:38
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:34
-
18:22
-
17:53
-
17:21
-
17:04
-
16:44
-
16:10
-
15:20
-
14:42
-
14:00
-
13:54
-
13:36
-
12:45
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:15
-
09:45
-
09:27
Партнерский контент