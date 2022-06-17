Овечкин со смехом рассказал о Бураковски, забившем победный гол в финале Кубка Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о форварде «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски, с которым пересекался в стане «столичных» и который забросил победный гол в овертайме первого матча финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3 ОТ). Капитан «Кэпс» при ответе на вопрос взял небольшую паузу и рассмеялся.

«Его все любят. Он весёлый парень, постоянно шутит», — приводит слова Овечкина The Athletic.

Напомним, на второй минуте овертайма первого матча финала Кубка Стэнли с «Тампой» Бураковски забил с паса Валерия Ничушкина и принёс победу «Колорадо» в первой встрече финальной серии.



Второй матч финала между «Колорадо» и «Тампой» пройдёт 19 июня в Денвере, начало – в 3:00 мск.