Фетисов жёстко раскритиковал решение ФХР о разделении КХЛ на «сильные» и «слабые» команды

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о желании ФХР поделить команды КХЛ на две группы — «сильных» и «слабых» в предстоящем сезоне.

«Разделить КХЛ на сильных и слабых? На богатых и бедных, я бы так сказал. Первый и второй сорт, небожители и шахтёры или что-нибудь такое. Это решение полностью противоречит тому, что президент говорит, что сегодняшняя ситуация нам диктует. Это ужасное решение. Оно расколет общество. Мы стараемся объединять, собирать, и вдруг нам говорят, что есть лица, а все остальные пошли отсюда.



Мне какая разница, откуда это предложение пришло. Надо жизненную ситуацию понимать. Это ужасное, безобразное и не отвечающее никаким сегодняшним реалиям решение. Я просто в шоке, что такое решение могли принять. Президент сегодня о другом говорил в плане перспективы будущего страны с её величием, независимостью и так далее. Я буду против такого решения всегда. Если люди, которые принимают такие решения, не понимают, что происходит, их надо менять», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.