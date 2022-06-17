Фетисов жёстко раскритиковал решение ФХР о разделении КХЛ на «сильные» и «слабые» команды

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о желании ФХР поделить команды КХЛ на две группы — «сильных» и «слабых» в предстоящем сезоне.
«Разделить КХЛ на сильных и слабых? На богатых и бедных, я бы так сказал. Первый и второй сорт, небожители и шахтёры или что-нибудь такое. Это решение полностью противоречит тому, что президент говорит, что сегодняшняя ситуация нам диктует. Это ужасное решение. Оно расколет общество. Мы стараемся объединять, собирать, и вдруг нам говорят, что есть лица, а все остальные пошли отсюда.
Мне какая разница, откуда это предложение пришло. Надо жизненную ситуацию понимать. Это ужасное, безобразное и не отвечающее никаким сегодняшним реалиям решение. Я просто в шоке, что такое решение могли принять. Президент сегодня о другом говорил в плане перспективы будущего страны с её величием, независимостью и так далее. Я буду против такого решения всегда. Если люди, которые принимают такие решения, не понимают, что происходит, их надо менять», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 17 июня 2022
-
21:25
-
21:00
-
20:37
-
20:19
-
20:00
-
19:38
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:34
-
18:22
-
17:53
-
17:21
-
17:04
-
16:44
-
16:10
-
15:20
-
14:42
-
14:00
-
13:54
-
13:36
-
12:45
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:15
-
09:45
-
09:27
-
09:20
-
08:51
-
08:16
-
02:19