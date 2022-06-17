Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Уэбер: Монреаль навсегда останется в сердце. Надевать легендарную форму — величайшая честь

Уэбер: Монреаль навсегда останется в сердце. Надевать легендарную форму — величайшая честь
Комментарии

Защитник Ши Уэбер, обменянный в «Вегас Голден Найтс» на российского нападающего Евгения Дадонова, обратился к «Монреаль Канадиенс» и болельщикам команды.

«Каждый канадский ребёнок, игравший в хоккей, мечтает сыграть в НХЛ. Мне очень повезло не только сделать это, но и выступать за канадский клуб из Оригинальной шестёрки.

Никогда в своих самых смелых мечтах не мог и представить, что буду играть за «Монреаль», не говоря уже о том, что стану капитаном команды. Надевать эту легендарную форму каждый вечер — величайшая честь в моей карьере. Я всегда это ценил.

Я хочу поблагодарить товарищей по команде, тренеров, руководство, всю организацию, Джеффа Молсона и семью Молсонов, журналистов в Монреале и болельщиков за то, что приняли меня и мою семью и за то, что город стал для меня вторым домом.

Монреаль навсегда останется в моём сердце», — приводит слова Уэбера официальный сайт «Канадиенс».

Громкая сделка в НХЛ. Ненужного русского форварда обменяли на именитого канадца Громкая сделка в НХЛ. Ненужного русского форварда обменяли на именитого канадца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022