Уэбер: Монреаль навсегда останется в сердце. Надевать легендарную форму — величайшая честь

Защитник Ши Уэбер, обменянный в «Вегас Голден Найтс» на российского нападающего Евгения Дадонова, обратился к «Монреаль Канадиенс» и болельщикам команды.



«Каждый канадский ребёнок, игравший в хоккей, мечтает сыграть в НХЛ. Мне очень повезло не только сделать это, но и выступать за канадский клуб из Оригинальной шестёрки.



Никогда в своих самых смелых мечтах не мог и представить, что буду играть за «Монреаль», не говоря уже о том, что стану капитаном команды. Надевать эту легендарную форму каждый вечер — величайшая честь в моей карьере. Я всегда это ценил.



Я хочу поблагодарить товарищей по команде, тренеров, руководство, всю организацию, Джеффа Молсона и семью Молсонов, журналистов в Монреале и болельщиков за то, что приняли меня и мою семью и за то, что город стал для меня вторым домом.



Монреаль навсегда останется в моём сердце», — приводит слова Уэбера официальный сайт «Канадиенс».