«Кучеров — ловкий преступник». Пресс-служба НХЛ — о потрясающем пасе в финале Кубка Стэнли

Пресс-служба НХЛ в «Твиттере» высказалась о результативной передаче российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в первом матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ, 1-0). Кроме того, этот пас форварда сравнили с тем ассистом, который он оформил в серии с «Флоридой Пантерз» (4-0).

«Мы уже видели это прежде. Кучеров — ловкий преступник», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В текущем плей-офф Кучеров провёл 18 матчей. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.