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Американский инсайдер рассказал, что «Флорида» активно пытается обменять Бобровского

Американский инсайдер рассказал, что «Флорида» активно пытается обменять Бобровского
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Хоккейный эксперт Ник Кипреос рассказал о ситуации во «Флориде Пантерз». Он утверждает, что клуб ищет возможности обмена двукратного обладателя «Везина Трофи» Сергея Бобровского в ближайшее межсезонье. По мнению журналиста, ради трейда «Флорида» готова взять на себя обязанности по выплате значительной части его жалованья.

«Флорида» намекает на то, что готова сохранить даже 50% его зарплаты, но надеется, что получится всё же согласовать меньшую сумму», — сказал Кипреос на радиошоу на Sportsnet 590 The Fan.

Журналист добавил, что «Пантерз» испытывают серьёзные проблемы с потолком зарплат и обмен Бобровского может облегчить их ведомость. Во «Флориде» Бобровский получает $ 10 млн в год. Его контракт с клубом рассчитан ещё на четыре года.

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