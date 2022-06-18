Американский инсайдер рассказал, что «Флорида» активно пытается обменять Бобровского

Хоккейный эксперт Ник Кипреос рассказал о ситуации во «Флориде Пантерз». Он утверждает, что клуб ищет возможности обмена двукратного обладателя «Везина Трофи» Сергея Бобровского в ближайшее межсезонье. По мнению журналиста, ради трейда «Флорида» готова взять на себя обязанности по выплате значительной части его жалованья.



«Флорида» намекает на то, что готова сохранить даже 50% его зарплаты, но надеется, что получится всё же согласовать меньшую сумму», — сказал Кипреос на радиошоу на Sportsnet 590 The Fan.

Журналист добавил, что «Пантерз» испытывают серьёзные проблемы с потолком зарплат и обмен Бобровского может облегчить их ведомость. Во «Флориде» Бобровский получает $ 10 млн в год. Его контракт с клубом рассчитан ещё на четыре года.