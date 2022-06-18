«Панарин слишком комичный для нашивки капитана». The Athletic — о выборах в «Рейнджерс»

Журналист The Athletic Артур Стэйпл поразмышлял над тем, кому должна достаться нашивка капитана в «Нью-Йорк Рейнджерс» после нынешнего сезона.

«Галлан пошутил: «Вы бы все видели, какой из альтернативных капитанов «Рейнджерс» — из шести, которые у них были в этом сезоне, — подъехал бы к заместителю комиссара НХЛ Биллу Дейли, чтобы получить трофей принца Уэльского, если бы «Рейнджерс» вышли в финал Кубка Стэнли». Дискуссия о назначении капитана возобновится в межсезонье после того, как комментарий «да, он у нас будет один капитан» быстро превратился в «нам не нужен всего лишь один» после последнего тренировочного сбора.



Крайдер, Зибанеджад и Фокс — достойные кандидаты. Артемий Панарин, который сказал «караоке», когда его спросили о его планах на межсезонье, может быть слишком комичным для нашивки капитана. Остаётся Джейкоб Труба, который, по словам источников, должен был быть назначен капитаном перед сезоном-2021/2022, когда кто-то выше Галлана сказал выбрать шесть альтернативных капитанов и ни одного полноценного. Этот призыв мог исходить и от Друри сверху.

Трудно представить, что нашивка капитана достанется кому-либо, кроме Трубы, если «рейнджеры» решат на этот раз выбрать кого-то», — приводит слова Стэйпла The Athletic.