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65% болельщиков назвали Александра Овечкина MVP сезона в составе «Вашингтона»

65% болельщиков назвали Александра Овечкина MVP сезона в составе «Вашингтона»
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65% болельщиков выбрали российского нападающего Александра Овечкина MVP «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне-2021/2022. Опрос был проведён журналистом The Athletic Тариком Эль-Баширом. В голосовании приняли участие более тысячи респондентов.

По результатам опроса, безоговорочным лидером борьбы за звание лучшего игрока сезона в «Вашингтоне» стал 36-летний Овечкин, набравший 65%. Второе место занял Евгений Кузнецов, за которого отдали свои голоса четверть болельщиков — 25%. На третьем месте финишировал форвард Том Уилсон, который не смог помочь своей команде в плей-офф. За него отдали свои голоса 8% болельщиков.

Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».

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