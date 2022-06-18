Журналист из Америки: Кравцов вооружён односторонним контрактом, может помочь «Рейнджерс»

Журналист The Athletic Артур Стэйпл прокомментировал возвращение российского нападающего Виталия Кравцова в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Друри приветствовал Виталия Кравцова, когда они подписали однолетний контракт на $ 875 тыс., и сказал несколько ободряющих слов.



Мотивированный Кравцов, вооружённый односторонним контрактом, дабы его усилия оплачивались одинаково в НХЛ и АХЛ, мог бы помочь команде. Понижение до АХЛ маловероятно, учитывая, что Кравцова потребуется выставить на драфт отказов, чтобы его отправили в лигу пониже в следующем сезоне, но такая низкая зарплата может помочь облегчить ситуацию и дать «Рейнджерс» возможность подписать ещё одного опытного крайнего нападающего, который станет частью основы.

Дэн Мильштейн, агент Кравцова, сказал, что его клиент приедет в Нью-Йорк в июле, чтобы начать подготовку к следующему сезону. Это ещё один хороший знак для игрока и команды, говорящий о том, что это не было возвращением в Северную Америку для облегчения обмена. Хотя это всё ещё реальный вариант, учитывая потребности «Рейнджерс», — приводит слова американского журналиста The Athletic.