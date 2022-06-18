«Это было трудное время для моей семьи». Буше записал видеообращение к фанатам «Авангарда»

Нападающий Рид Буше записал видеообращение к болельщикам после возвращения в «Авангард». В феврале от форварда отказался «Локомотив», так как американца осудили за изнасилование.
«Это было трудное время для меня и моей семьи. Мы старались оставить всё в прошлом и жить дальше. Я очень предан хоккею и делаю всё возможное для того, чтобы быть профессионалом как на льду, так и за его пределами. Мне нравилось в России, особенно в тот год, когда мы с «Авангардом» выиграли золото. И я действительно благодарен за возможность вернуться на лёд и выступать за один из лучших клубов России. А также быть одним из первых игроков, которые выйдут на лёд новой арены в Омске. Жду с нетерпением момента, когда приеду в Омск и смогу высказать болельщикам свою признательность за их поддержку. Скоро увидимся в Омске!» — сказал Буше.
Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале омичей.
Напомним, в начале февраля суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор Буше, которого ранее обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Сообщалось, что инцидент произошёл в 2011 году, тогда игроку было 17 лет. В итоге американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно.
Изначально Буше обвиняли в сексуальном преступлении первой степени, по которому ему грозил 25-летний тюремный срок. В декабре 2021 года суд пошёл на сделку с Буше – признание вины в обмен на смягчение статьи (на сексуальное преступление третьей степени) и более мягкое наказание – испытательный срок без отбытия тюремного заключения.
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