«Это было трудное время для моей семьи». Буше записал видеообращение к фанатам «Авангарда»

Нападающий Рид Буше записал видеообращение к болельщикам после возвращения в «Авангард». В феврале от форварда отказался «Локомотив», так как американца осудили за изнасилование.



«Это было трудное время для меня и моей семьи. Мы старались оставить всё в прошлом и жить дальше. Я очень предан хоккею и делаю всё возможное для того, чтобы быть профессионалом как на льду, так и за его пределами. Мне нравилось в России, особенно в тот год, когда мы с «Авангардом» выиграли золото. И я действительно благодарен за возможность вернуться на лёд и выступать за один из лучших клубов России. А также быть одним из первых игроков, которые выйдут на лёд новой арены в Омске. Жду с нетерпением момента, когда приеду в Омск и смогу высказать болельщикам свою признательность за их поддержку. Скоро увидимся в Омске!» — сказал Буше.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале омичей.

Напомним, в начале февраля суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор Буше, которого ранее обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Сообщалось, что инцидент произошёл в 2011 году, тогда игроку было 17 лет. В итоге американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно.



Изначально Буше обвиняли в сексуальном преступлении первой степени, по которому ему грозил 25-летний тюремный срок. В декабре 2021 года суд пошёл на сделку с Буше – признание вины в обмен на смягчение статьи (на сексуальное преступление третьей степени) и более мягкое наказание – испытательный срок без отбытия тюремного заключения.