«Болельщики заждались топовых трансферов». Генменеджер «Авангарда» о новом контракте Найта

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков прокомментировал заключение нового соглашения с Корбаном Найтом.
«Найт — один из лучших игроков «Авангарда» двух последних сезонов. Он хорошо знаком с главным тренером нашей команды Дмитрием Рябыкиным, никогда не скрывал, что в России хочет играть только за «Авангард». Мы начали вести с ним переговоры о продлении контракта ещё в прошлом сезоне, но по понятным причинам финальное решение было отложено на неопределённое время. Рады, что в итоге Корбан согласился приехать в Омск. Он с «Авангардом» как минимум на два года, а значит, мы можем быть спокойны за позицию первого центра. Знаем, что болельщики заждались топовых трансферов. Наша работа не останавливалась ни на минуту, и плоды этой работы мы видим уже сейчас», — приводит слова Волкова официальный телеграм-канал омичей.
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