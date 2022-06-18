Дочь Дмитрия Маликова выложила фотографию с молодым человеком, похожим на Капризова

Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова, выложила в своём телеграм-канале фотографию с молодым человеком, похожим на российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Папарацци, весь день вы мне присылаете эту фотографию. Приятно, что узнаёте по профилю!» — говорится в сообщении.

Слухи об отношениях Маликовой и Капризова появились ещё летом 2021 года. Пара публиковала фотографии из одних и тех же мест, лайкала посты друг друга, однако совместных снимков они до сих пор не выкладывали.

Напомним, россиянин в 81 матче в регулярном чемпионате сезона-2021/2022 набрал 108 (47+61) очков. Кроме того, Капризов стал лучшим голеадором «Миннесоты» в плей-офф, забросив семь шайб из 16, которыми отметилась «Миннесота» в шести матчах серии.