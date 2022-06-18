Игроки «Тампы» поздравили Кучерова с днём рождения, на льду спев праздничную песню

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» поздравили российского нападающего команды Никиту Кучерова с 29-летием. Форвард начал разминку клуба в качестве ведущего, встав в центр площадки. Остальные игроки заняли свои места по краям центрального круга вбрасывания.
Отметим, что партнёры Кучерова запели Happy Birthday to you («С днём рождения!» — Прим. «Чемпионата»). Тем не менее долго это не продлилось, настроение игроков быстро сменилось на серьёзное.
Видео момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В текущем плей-офф Кучеров провёл 18 матчей. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.
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