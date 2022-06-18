Кучеров повторил достижения Яромира Ягра и Яри Курри

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — четвёртый крайний нападающий в истории НХЛ, который смог отдать не менее 100 результативных передач в плей-офф. Об этом сообщает StatsCentre в «Твиттере».

В первом матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (3:4 ОТ) форвард «молний» отдал результативную передачу, которая стала для него 100-й в карьере в плей-офф НХЛ. Таким образом, Кучеров пополнил компанию крайних нападающих, добивавшихся этого достижения: Яри Курри, Яромира Ягра и Гленна Андерсона.

Напомним, в текущем плей-офф Кучеров провёл 18 матчей. На его счету 24 (7+17) результативных действия при показателе полезности «+4» и 14 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 563 встречах, в них Никита набрал 617 (246+371) очков.