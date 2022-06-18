ФХР объявила о возможной реформации регулярного чемпионата КХЛ. Команды будут разделены на две конференции и проведут по 70 матчей. Точные правила выхода в плей-офф окончательно ещё не выбраны. Тем не менее уже известно, что команды из обеих конференций смогут получить возможность выйти в плей-офф.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к предложению ФХР о реформировании чемпионата КХЛ?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
Согласно предложению ФХР команды разделятся на две конференции. В первой сыграют 12 команд, занявшие первые 12 мест по итогам сезона-2021/2022. Это ЦСКА, «Металлург», «Трактор», СКА, «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Авангард», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Локомотив» и «Динамо» Мн. Во второй конференции сойдутся 10 команд: «Сибирь», «Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», «Автомобилист», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь». Предлагаемые названия конференций – «Конференция Юрзинова» и «Конференция Якушева».
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