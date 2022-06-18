Тренер вратарей «Тампы» рассказал, за счёт чего Василевский добился такого высокого уровня

Тренер вратарей «Тампа-Бэй Лайтнинг» Франц Жан рассказал о занятиях с Андреем Василевским и поделился мнением о российском голкипере.

«У некоторых команд действительно есть план того, как они хотят организовывать своё нападение, а у нас есть общий план игры для каждой ситуации, что-то вроде ответа, поэтому, когда это происходит, мы делаем всё по плану. Так что, как только мы немного увидим вживую, как другая команда выглядит на льду, мы приспособим наши методы и то, что мы делаем на льду, к атакующим тенденциям соперника. Я думаю, что это помогает вратарю перезапуститься.

Хоккейный IQ Василевского и его психологическая устойчивость позволили ему так быстро приспособиться после первого поражения в плей-офф. Васи использует негатив от поражений как топливо? Это то, что делают элитные игроки.

Отчасти из-за того, как он передвигается вдоль ворот, как реагирует на отскоки, Васи может приспособиться к любой скорости. Вратарю, который не очень хорошо катается, становится сложнее. Теперь нужно играть намного глубже, становясь уязвимым при прямых бросках. Но для парней типа Васи, обладающих реально высочайшими навыками, это лишь способ определить, в чём их сила, и убедиться, что они всё ещё находятся на топ-уровне в этих аспектах», — приводит слова Жана официальный сайт НХЛ.