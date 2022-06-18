Глава отдела скаутинга Америки: Юрова называют следующим русским феноменом, а-ля Кучеров

Глава североамериканского отдела скаутинга Гейб Фоули на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российском нападающем магнитогорского «Металлурга» Даниле Юрове, которому предстоит принять участие в драфте Национальной хоккейной лиги — 2022.
«Некоторые люди называют Юрова следующим русским феноменом, аля Кучеров. Он номер четыре в моём списке лучших на предстоящем драфте. И, как и у Кучерова, мы можем не услышать его имя в первый день», — говорится в сообщении.
Ранее Sportsnet представил свой рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги — 2022. По мнению издания, россияне не попадут в топ-10. Самую высокую позицию пророчат нападающему Даниле Юрову, которого поставили на 15-е место. В то же время журналист авторитетного издания The Athletic Кори Пронман считает, что российский паспорт помешает нескольким игрокам быть высоко выбранными на драфте НХЛ 2022 года.
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