Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Глава отдела скаутинга Америки: Юрова называют следующим русским феноменом, а-ля Кучеров

Глава отдела скаутинга Америки: Юрова называют следующим русским феноменом, а-ля Кучеров
Комментарии

Глава североамериканского отдела скаутинга Гейб Фоули на своей странице в «Твиттере» поделился мнением о российском нападающем магнитогорского «Металлурга» Даниле Юрове, которому предстоит принять участие в драфте Национальной хоккейной лиги — 2022.

«Некоторые люди называют Юрова следующим русским феноменом, аля Кучеров. Он номер четыре в моём списке лучших на предстоящем драфте. И, как и у Кучерова, мы можем не услышать его имя в первый день», — говорится в сообщении.

Ранее Sportsnet представил свой рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги — 2022. По мнению издания, россияне не попадут в топ-10. Самую высокую позицию пророчат нападающему Даниле Юрову, которого поставили на 15-е место. В то же время журналист авторитетного издания The Athletic Кори Пронман считает, что российский паспорт помешает нескольким игрокам быть высоко выбранными на драфте НХЛ 2022 года.

Новость по теме
Sportsnet считает, что россияне не попадут в топ-10 на драфте НХЛ — 2022
Новость по теме
The Athletic считает, что из-за паспорта российских игроков на драфте НХЛ выберут ниже
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022