«Флорида» рассматривает Тротца или Дебура на пост главного тренера
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Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли опубликовал список претендентов на должность главного тренера «Флориды Пантерз».
«Слышал, что «Пантерз» активно проводили интервью с кандидатами в главные тренеры, в том числе с Питером Дебуром, Трэвисом Грином, Риком Токкетом, Барри Тротцем и, возможно, Полом Морисом. Это пока занявший третье место в голосовании за Джек Адамс Трофи и исполняющий обязанности главного тренера Эндрю Брюнетт всё ещё ждёт новостей о своей судьбе», – написал инсайдер в «Твиттере».
В сезоне-2021/2022 «Флорида» выиграла регулярный чемпионат, но вылетела во втором раунде Кубка Стэнли от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4).
Барри Тротц был уволен из «Айлендерс», а Питер Дебур – из «Вегаса» после того, как их команды не попали в плей-офф.
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