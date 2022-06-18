Торторелла рассказал, с чего начнёт изменения в «Филадельфии»

Новый главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла рассказал об ожиданиях от работы в команде.

«Это не критика, но если мы хотим расти и быть теми, кем мы хотим быть, той командой, которую люди рассматривают как стандарт, тогда да, культура должна измениться.



Я думаю, что одним из самых важных качеств главного тренера является умение находить и учить структуру клуба за пределами игры. Это огромная часть победы в плей-офф прямо сейчас, когда вы слушаете комментарии игроков, говорящих об этом прямо после игр Кубка Стэнли. Это огромная часть быть тем, кем вы хотите быть. Я думаю, это действительно развивает пример сложной команды для соперника.



Суть в том, что я хочу, чтобы команда была жёсткой. Я думаю, нам нужно представить себя, выглядеть серьёзнее, выходя из автобуса, заходя на арену. Всё, что с этим связано, начинается с обучения за пределами игры. И по мере того, как мы будем проходить через это, мы получим определённый опыт. Именно тогда мы начнём становиться теми, кто мы есть. Нужно сделать это.



И вот когда у вас есть группа игроков, которых вы знаете, когда вы входите в раздевалку, там есть вера и есть некоторая твёрдость. Мы получим много разных переживаний, через которые пройдем, когда начнём наш лагерь.



Защитники? Линия защиты должна быть, словно улица с двусторонним движением. Просто покажите мне, что вы готовы отдать нам что-то помимо игры. Я не собираюсь превращать никого в шашки, но они должны показать мне и, что более важно, показать своим товарищам по команде, что готовы делать некоторые другие вещи, например, в качестве нападающего.



Иногда есть что-то, и я думаю, что это то, что развивает правильный дух товарищества хоккейного клуба. Это развивает правильное отношение внутри клуба.



Аткинсон? Когда я впервые его тренировал, Кэм был упрям. И мне нравится его упрямство, я думаю, не много игроков такого качества при таком росте. Чтобы быть таким же первоклассным игроком, как он, нужно иметь это упрямство… Я смотрю на этого парня сейчас и вижу, кем он стал, как сильно он играет, как он вырос как лидер и как человек. Мне очень повезло, что я провёл с ним некоторое время. Я полагался на него в «Колумбусе».



Я думаю, что моя главная обязанность здесь — слушать, встречаться с игроками… понимать их. Я думаю, что им нужно немного времени, чтобы понять меня», — цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.