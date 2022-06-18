«Тампа» тренировалась в прежних сочетаниях перед вторым матчем серии с «Колорадо»

Тренерский штаб «Тампа-Бэй Лайтнинг» не стал менять игровые сочетания после поражения в первой игре серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», сообщает официальный сайт клуба.
На тренировку перед второй встречей в Денвере «Лайтнинг» вышли в том же составе:
Василевский (Эллиотт);
Хедман – Рутта, Палат – Стэмкос – Кучеров;
Макдона – Чернак, Хагель – Чирелли – Киллорн;
Сергачёв – Богосян, Пол – Пойнт – Колтон;
Марун – Белльмар – Перри.
Второй матч серии финала Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» пройдёт 19 июня, начало игры – в 03:00 мск.
Первая игра состоялась 16 июня и завершилась победой «Эвеланш» – 4:3 ОТ. Вклад в победу «Колорадо» внёс российский форвард Валерий Ничушкин, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу в овертайме.
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