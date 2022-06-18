«Тампа» тренировалась в прежних сочетаниях перед вторым матчем серии с «Колорадо»

Тренерский штаб «Тампа-Бэй Лайтнинг» не стал менять игровые сочетания после поражения в первой игре серии финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш», сообщает официальный сайт клуба.

На тренировку перед второй встречей в Денвере «Лайтнинг» вышли в том же составе:

Василевский (Эллиотт);

Хедман – Рутта, Палат – Стэмкос – Кучеров;

Макдона – Чернак, Хагель – Чирелли – Киллорн;

Сергачёв – Богосян, Пол – Пойнт – Колтон;

Марун – Белльмар – Перри.

Второй матч серии финала Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой» пройдёт 19 июня, начало игры – в 03:00 мск.

Первая игра состоялась 16 июня и завершилась победой «Эвеланш» – 4:3 ОТ. Вклад в победу «Колорадо» внёс российский форвард Валерий Ничушкин, который забросил одну шайбу и сделал голевую передачу в овертайме.