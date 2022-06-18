Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Автор сайта NHL: Шестёркин собрал исторический сезон и должен быть за это вознаграждён

Автор сайта NHL: Шестёркин собрал исторический сезон и должен быть за это вознаграждён
Комментарии

Автор сайта NHL Майк Зейсбергер поделился мнением об игре претендента на «Везину Трофи» – российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина.

«В понедельник, во время выступления «Рейнджерс» в конце сезона, Шестёркина спросили о значении фанатов в «Мэдисон Сквер Гарден», которые регулярно чествуют его скандированием «Игорь, Игорь». «Это значит, что они знают моё имя», — пошутил он. Как и генеральные менеджеры НХЛ. Я скажу, что это имя должно быть и будет выгравировано на трофее.

Я не говорю, что Сарос и Маркстром (Финалисты «Везины Трофи». – Прим. «Чемпионата») не достойные кандидаты или не обладают сногсшибательной статистикой. Просто статистика Шестёркина, на мой взгляд, превосходит все остальные: процент бросков по его воротам в этом сезоне 0,935. Среди вратарей, сыгравших 50 и более игр, он уступал только Тиму Томасу (0,938 – в 2010/2011) и Доминику Гашеку (0,937 – в 1998/1999). Это не в этом сезоне, это за всё время.

Шестёркин собрал исторический сезон и должен быть за это вознаграждён. Вы можете сколько угодно раскручивать дела двух других финалистов, но история не лжет. Когда всё будет сказано и сделано, ожидайте, что Шестёркин станет третьим вратарем «Рейнджерс», получившим награду с тех пор, как генменеджеры начали голосовать за неё в сезоне-1981/1982, наряду с Джоном Ванбисбруком (1985/1986) и Хенриком Лундквистом (2011/2012). До 1981 года «Везина» давалась вратарю или вратарям команды, пропустившей наименьшее количество голов», – написал Зейсбергер.

Шестёркин вернёт «Везину» в Россию, на «Харт» шансов нет? Что ждать от вручения призов НХЛ Шестёркин вернёт «Везину» в Россию, на «Харт» шансов нет? Что ждать от вручения призов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022