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Инсайдер: в течение следующей недели мы узнаем о решении Кузьменко

Инсайдер: в течение следующей недели мы узнаем о решении Кузьменко
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Инсайдер Крис Джонстон прокомментировал ситуацию вокруг возможного переезда российского форварда Андрея Кузьменко в Северную Америку.

«В пятницу он завершил свой тур встреч с клубами НХЛ. Последний визит был в Ванкувер, до этого он был в Эдмонтоне и Вегасе. Что интересно, каждая команда может предложить ему одно и то же – контракт новичка на один год. Это турне позволило ему поговорить с представителями команд о том, в чей состав он лучше мог бы вписаться. Похоже, что где-то на следующей неделе мы узнаем о решении Кузьменко. Он набирал в среднем очко за игру в КХЛ, и ожидается, что он попадёт в топ-6 любой команды, с которой подпишет контракт», – приводит слова Джонстона TSN.

В прошедшем сезоне КХЛ Кузьменко набрал 53 (20+33) очка в 45 матчах регулярного чемпионата и ещё 14 (7+7) баллов в 16 играх Кубка Гагарина.

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