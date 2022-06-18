Ландеског: Ничушкин – огромная часть нашей команды

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског поделился мнением об игре российского форварда команды Валерия Ничушкина.



«Вэл – огромная часть нашей команды, нашей атакующей линии и нашей игры. Он помогает во всех областях. Он был великолепен, и он просто продолжает становиться всё лучше и лучше. Он большая и важная часть для «Колорадо», – цитирует Ландескога ESPN.



Ничушкин был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ – 2013 под общим 10-м номером, а затем перешёл в «Колорадо» и с сезона-2019/2020 выступает за «Эвеланш».



Сейчас Валерий проводит самый результативный плей-офф в карьере, у него 9 (5+4) очков за 14 матчей.

В регулярном чемпионате Валерий набрал 52 очка в 62 играх: забросил 25 шайб и отдал 27 результативных передач.