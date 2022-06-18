Защитник «Колорадо» рассказал об особенностях игры в Денвере

Защитник «Колорадо Эвеланш» Джош Мэнсон перед вторым матчем финала Кубка Стэнли поделился ощущениями от игры в Денвере, который находится на высоте примерно 1600 метров над уровнем моря.

«Я помню, как играл здесь, когда был ещё в «Анахайме», и это было большое событие. Если ты переиграл смену, вышел с площадки, начинаешь дышать и думаешь, что сейчас восстановишься, но восстановление просто так не приходит. Как будто воздух ничего не делает для тебя.

В первые полторы недели после обмена тренировки ощущались тяжелее и всё казалось более сложным. Как только ты освоишься и акклиматизируешься, это будет иметь большое значение», – приводит слова Мэнсона The Hockey News.

Второй матч финала Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» пройдёт 19 июня в Денвере на «Болл-Арене». Начало игры – в 03:00 мск.