Ландеског пропустил тренировку «Колорадо» перед вторым матчем серии
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског не тренировался в общей группе накануне второй игры финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает автор официального сайта НХЛ Дэн Розен.
«Ландеског снова не катался этим утром. Он и вчера не тренировался. Капитан «лавин» берёт время для восстановления. Я был бы шокирован, если бы он пропустил вторую игру. Микко Рантанен – катается, он тоже вчера не тренировался. У «молний» не будет утренней раскатки», – написал журналист в «Твиттере».
В первой встрече с «Тампой» Ландеског забросил шайбу и отметился голевой передачей. В текущем розыгрыше плей-офф он пока не пропустил ни одной игры.
Второй матч между «Колорадо» и «Тампой» пройдёт в Денвере 19 июня. Начало игры – в 03:00 мск.
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